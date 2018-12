Mindeord: Anders var handlingens mand

Redaktionen Søndag, 09. december 2018 - 16:03

Mindeord i anledning af Anders Brøns død den 7. december 2018.

Det er med chok og stor sorg, at vi i GrønlandsBANKEN erfarede, at Anders Brøns er død.

Anders Brøns var fra 1985 og indtil sin død bestyrelsesmedlem i først Nunabank og siden i GrønlandsBANKEN. Anders Brøns var dermed en hovedperson i ledelsen af Grønlands banker gennem mere end 33 år og dermed hovedparten af deres historie. Anders Brøns var ikke kun en del af GrønlandsBANKENs historie, men et fundament i den udvikling, som banken har gennemlevet og dermed også en af hjørnestenene i at sikre en selvstændig bank i Grønland.

Anders var erhvervsmanden i bankens bestyrelse, og selv om han netop var i gang med sin sidste valgperiode, manglede han ikke engagement. Anders hadede af et godt hjerte de mange formalia, politikker og retningslinier, som var blevet en stor del af bestyrelsesarbejdet. Han var en handlingens mand og var garanten for, at der blev sat en solid retning for bankens udvikling, at der var forretning og ambition på dagsordenen og bankens mål om at være til gavn for Grønland var lige i Anders’ ånd. Han huskes i bestyrelsen for at være et fast anker med erhvervsmæssig og samfundsmæssig indsigt og ikke mindst når sagen drejede sig om fiskerierhvervet og udviklingen heraf.

For det var med etableringen af Polar Seafood og udviklingen af Grønlands mest succesrige private virksomhed, at Anders Brøns vil blive husket i omverdenen. Anders og de øvrige ejere og ledere skabte gennem mere end tre årtier en international virksomhed med udgangspunkt i Grønland. En udvikling hvis værdi for Grønland ikke kan overvurderes.

Men Anders vil også blive husket, som en mand af format og med overblik og samtidig, som en samlende kraft, som det sociale menneske han også var. For selv om Anders var medejer og leder af en milliardforretning var han også afslappet, humoristisk og utrolig dejlig at være sammen med. Han elskede sin familie og sine venner, og det var netop i familie og venners lag, uanset om det var til woms, på en jagttur eller til en fodboldkamp, at Anders slappede af. Det var her, man mærkede hans store hjerte for dem der stod ham nær og hans lyst til livet.

Anders Brøns vil blive husket i GrønlandsBANKEN og Grønlands erhvervsliv, som en visionær forretningsmand med udstråling, format og samtidig et behageligt menneske. Tabet og savnet er ubegribeligt for Gitte og familien, og for alle os andre må vi prøve at bære, at Anders er væk.

Æret være Anders Brøns’ minde.

Martin Kviesgaard

Bankdirektør, GrønlandsBANKEN