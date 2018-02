Mimi: Lad de unge komme i arbejde i stedet for kineserne

Sermitsiaq.AG omtalte lørdag at Royal Greenland den kommende tid vil hente 27 kinesiske medarbejdere til sine fabrikker i Midt- og Nordgrønland, hvor antallet af kinesiske medarbejdere tilsammen vil blive til 62 i hele landet sammen med de 35 kinesere, der blev ansat i 2017 af Royal Greenland.

- Selvom vi er taknemmelige for at der kommer arbejdskraft fra Kina, er dette også et tegn på, at noget er galt, siger Mimi Karlsen (IA).

Royal Greenland vil hente de 27 medarbejdere efter at Qeqqata Kommunia har godkendt Royal Greenlands ansøgning om arbejdstilladelse til kinesere til Maniitsoq og Sisimiut:

- Men hvilke tiltag har de for at afhjælpe arbejdsløsheden i Maniitsoq til at give de unge kompentencer, så de kan tage et arbejde?, spørger Mimi Karlsen (IA).

Foreslår en fiskeriskole i Maniitsoq

Mimi Karlsen (IA) mener derfor, at naalakkersuisut, kommunerne og Royal Greenland - i stedet for blot at hente arbejdskraft udefra - bør arbejde for at gøre de unge arbejdsdygtige.

- Og de bør etablere en fiskeriskole, som sagtens kunne placeres i Maniitsoq, siger Mimi Karlsen (IA).

For ifølge Mimi Karlsen ville de unge kunne arbejde på fabrikkerne som faglærte efter en uddannelsesperiode i en fiskeriskole:

- Doris Jakobsen, hvad blev der af den beslutning som handlede om at etablere en fiskeriskole, som naalakkersuisut skulle igangsætte? Hvornår bliver det muligt for de unge at søge ind på denne fiskeriskole?, spørger Mimi Karlsen (IA)

De 35 kinesere, som blev ansat i 2017, fordeler sig med 10 i Uummannaq, otte i Ilulissat og 17 i Maniitsoq. En arbejdstilladelse gælder i to år, og disse kinesere fortsætter uændret deres ansættelse i 2018.

