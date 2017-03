Millioner pumpes i brætter

Brætterne i landets to største byer står over for store forandringer.

Licitation netop slut

I det nye år afsættes der fem millioner kroner i Sisimiut til første fase af etableringen af et nyt salgssted, og i Nuuk har licitationen på ombygningen og moderniseringen af det gamle bræt i Kolonihavnen været afviklet i den forgangne uge.

- Der kom ét bud på opgaven, og det skal vi nu til at forhandle nærmere med entreprenøren om. Når alle aftaler er på plads, vil vi så indlede processen med at få det »nye bræt« sat til salg, oplyser driftschef Frank Rasmussen fra Kommuneqarfik Sermersooq.

- Hvad skal det koste?

- Det bliver sat til salg i frit udbud, så det kan jeg ikke sige. Men vi har en mindstepris, svarer Frank Rasmussen, som dog ikke vil afsløre dén.

Ingen skuffelse

- Er I skuffet over, at der kun kom et bud?

- Nej, det var helt som forventet, svarer Frank Rasmussen.

Gennem årene har brættet ved siden af Brugseni i Nuuks bymidte været en kæmpe underskudsforretning for Kommuneqarfik Sermersooq. Siden åbningen i 2010 har det årlige underskud været på mellem to og tre millioner kroner. Indtægterne fra salget har slet ikke kunnet følge med udgifterne til personale og øvrige driftsomkostninger.

Renovering

Løsningen er ifølge kommunalbestyrelsen at renovere det gamle bræt, så det fremstår i en ny, moderne og mere driftsøkonomisk udgave.

Læs hele historien i seneste udgave af AG, som du kan købe digitalt via linket herunder: