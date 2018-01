Milliardtyveri af kryptovaluta: Bankrøverier er blevet digitale

Bankrøvere behøver ikke længere at troppe op i en bank og true sig til pengene i bankboksen.

Det mener Preben Mejer, der er ekspert i it-sikkerhed, efter at en japansk børs for kryptovaluta fredag blev hacket og fik stjålet valuta til en værdi af 3,2 milliarder kroner.

Bankøverne er nemlig fulgt med valutaerne over i den digitale verden, hvor hackere kan tømme kryptovalutabørser for millioner af kroner uden at løfte sig fra deres stol.

- I det vilde vesten kunne bankrøvere røve en bank og ride videre, fordi der var sikkerheden svingende alt efter, hvor mange vagter der var, men nu er bankrøverier gået lidt af mode i vores del af verden, fordi det er blevet meget svært.

- Nu gentager historien sig så. Nu er det bare virtuelle banker, hvor hackere kan udnytte den stærkt svingende sikkerhed på de her kryptovalutabørser, siger Preben Mejer, der er direktør i det digitale rådgivningsfirma Radr.

Fredag blev en af Japans førende børser for handel med kryptovalutaer hacket. Værdier for 58 milliarder japanske yen - eller knap 3,2 milliarder danske kroner - blev stjålet.

- En børs for kryptovaluta er en hjemmeside, hvor man kan handle med forskellige kryptovalutaer. Så det er som sådan ikke så anderledes fra almindelig handel med valuta, siger Lars Christensen, økonom og foredragsholder om kryptovaluta.

Preben Mejer ser det som en naturlig udvikling, da der ikke længere er værdier de steder, der tidligere har været udsat for indbrud og røverier.

- I gamle dage var der automatbræk, bankrøverier og røverier på tankstationer, men der er ikke længere penge og værdier de steder, så nu er de rykket med værdierne over i den digitale verden, siger Preben Mejer.

Det er langt fra første gang, at en børs for kryptovaluta bliver hacket og mister store beløb, og bagmændene er svære at finde frem til.

- De fordufter bare efterfølgende, og det er jo fordi, at sikkerheden ikke er i orden. Og jeg har ikke hørt om nogen fortilfælde, hvor man har kunnet spore sig frem til gerningsmændene, siger Preben Mejer.

/ritzau/