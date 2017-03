Miljøvenlig udvikling for folk i arktisk

- Jeg fik overfor Lavrov slået fast, at vi gerne vil samarbejde med Rusland om Arktis, så vi kan sikre en ordentlig udvikling i Arktis, udtaler Anders Samuelsen i en pressemeddelelse fra Arctic Forum i Arkhangelsk.

Hovedemnet til en arbejdsmiddag med Lavrov og Danmark, Norge og Island var udvikling i Arktis, men udenrigsministrene drøftede også en række andre emner på den internationale dagsorden.

Læs: Anders Samuelsen taler for Danmark og Grønland ved arktisk konference

- Jeg satte på konferencen en række af Kongerigets mærkesager på den arktiske dagsorden: Nødvendigheden af at fortsætte det fredelige samarbejde. Behovet for at sikre økonomisk udvikling for de arktiske folk – med respekt for miljøet. Og potentialet for regionen i at fokusere mere på connectivity og digitalisering, udtaler Anders Samuelsen.