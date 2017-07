Miljøorganisationer: Pinligt at Danmark vil hive mere olie op af Nordsøen

Mens erhvervslivet ser positivt på den danske regeringens nye strategi for udvinding af olie og gas for Nordsøen, er danske miljøorganisationer straks mere skeptiske.

Generalsekretær i Greenpeace, Mads Flarup Christensen, er i hvert fald dybt skuffet over regeringens hensigt om at pumpe endnu flere ressourcer op af den danske undergrund.

- Vi synes, at strategien er dybt pinlig. Den siger, at vi skal hive alt op af Nordsøen, og det er stik imod det, som klimaaftalen fra Paris taler om.

- Klimavidenskaben fortæller os, at 80 procent af de ressourcer, vi har fundet, skal blive i jorden, hvis vi skal forhindre flere klimaforandringer.

Og når andre lande kan finde ud af det, så bør Danmark også gøre det, siger han.

Også i WWF Verdensnaturfonden mener man, at regeringen med den nye strategi sender et uheldigt signal til resten af verden.

Det fortæller Hanne Jersild, der er seniorrådgiver om klima og energi.

- Vi synes, det vil klæde Danmark at vi selv sender klare signaler om, at vi satser på grøn omstilling frem for netop at tømme Nordsøen for alt, hvad der er af olie, siger hun.

Ifølge den nye olie- og gasstrategi er der fortsat tre milliarder tønder olie i den danske undergrund, og dem vil regeringen gøre mest muligt for at få fat på.

Fra 1972 og frem til 2015 er der udvundet 3,8 milliarder tønder olie i den danske del af Nordsøen.