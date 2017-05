Miljøministre til kamp mod plast-forurening

Initiativet skal ses i lyset af at mængden af plastaffald og mikroplast udgøre en større og større belastning for havmiljøet.

– Det er nødvendigt med en global kursændring for at mindske mængden af plastaffald og mikroplast i havet. De nordiske lande skal via plastprogrammet bidrage til at reducere de konsekvenser, som plast har for miljøet. Jeg håber på et konkret samarbejde om relevante tiltag, siger Norges klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, som er ordfører for Nordisk Ministerråd for Miljø i 2017.

Sveriges miljøminister Karolina Skog siger ligeledes i en pressemeddelelese om initiativet og det øgede fokus på plast:

– Norden skal være en foregangsregion når det gælder mindskning af miljøpåvirkningerne fra plast. Vi har behov for at gennemføre tiltag for at mindske udslippet af mikroplast til søer og have. Derfor er det vigtigt, at myndighederne i de nordiske lande intensiverer samarbejdet og udveksler viden og erfaringer

Seks fokusområder

Ministrene har besluttet at sætte fokus på seks områder: