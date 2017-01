Miljøkrav ved sejlads i Arktis

1. januar i år trådt den polarkoden for sejlads i kraft. Det er FN's søfartsorganisation IMO, der har opstillet kravene til sejlads i Arktis og Antarktis.

Kravene skal både styrke sikkerheden om bord og beskytte miljøet. Det er den forventede stigning i skibstrafikken i området, der har fået IMO til at opstille kravene.

- Tendenser og prognoser antyder, at den polare skibsfart vil vokse både med hensyn til omfang og forskellighed i de kommende år, og disse udfordringer må håndteres uden at gå på kompromis med hverken sikkerheden til søs eller bæredygtigheden af de polare miljøer, skriver IMO i sin begrundelse for polarkoden.

Polarkoden stiller blandt andet krav om skibenes konstruktion, stabilitet, udstyr, sejladsplanlægning samt uddannelse og træning af besætningen.

Der udstedes en licens til sejlads i de polare farvande til de skib, der lever op til kravene.