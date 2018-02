Mildere dom til eks-politimand

En eks-politimand, der af Sermersooq Kredsret sidste år blev idømt tre måneders anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse mod to kvindelige kollegaer, er af Grønlands Landsret blevet idømt til 60 dages anstaltsanbringelse efter et ankesag. Erstatningsdommen på 10.000 kroner til begge kvinder er dog blevet stadfæstet af landsretten.

Det skriver KNR.

Den dømte, der har arbejdet som politikommissær, blev sidste år i maj kendt skyldig i to tilfælde at have onaneret på to kvindelige kollegaers kontorer og i et enkelt tilfælde at have masseret en kvindelig kollega, mens han stønnede og kom med en sjofel bemærkning.

Ifølge KNR er eks-politimanden frifundet i at have misbrugt sin stilling i forbindelse med krænkelserne.

