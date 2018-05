Mikkel til europamesterskaberne i armbrydning

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 26. maj 2018 - 09:12

Mikkel Andersen er den første grønlandske deltager ved europamesterskaberne i armbrydning.

Sermitsiaq.AG har talt med armbryderen forud for europamesterskaberne.

- Jeg har kvalificeret mig til EM efter jeg har vundet én guld og to sølvmedaljer ved Golden Arm i pro-klassen i Sverige tidligere på året. Jeg er meget spændt over min første EM-deltagelse, hvor jeg kommer til at møde rigtig gode armbrydere. Jeg ser meget op til min første kamp, siger Mikkel Andersen.

Han skal være med i 70 kilo-klassen, og han er klar til at give alt ved europamesterskaberne.

- Jeg har arbejdet meget med min psyke. I de første turneringer, som jeg har deltaget i, har jeg i nogle kampe tabt på forhånd, når jeg skulle møde stærke modstandere. Men sådan tænker jeg ikke længere. Nu skal jeg give alt hvad jeg har, fortæller han.

- Hvad er dine forventninger til EM?

- Jeg vil gerne være blandt de 20 stærkeste, men jeg vil også nyde min deltagelse. Men hovedmålet er, at jeg ikke bliver sidst i turneringen, svarer Mikkel Andersen, der for fire år siden startede med at træne i armbrydning. Han træner to gange om ugen i armbrydning og ud over det træner han i fitness-centret fem gange om ugen.

Mikkel Andersen siger, at han er under stor udvikling.

- Da jeg deltog for første gang ved Golden Arm i Sverige var jeg blandt de dårligste. Men da jeg deltog i år fik jeg sølv i pro-klassen. Vi har et stærkt sammenhold i vores klub Nanoq Pullers, og jeg nyder alle vores træningstimer, hvilket er nok grunden til, at vi er i en så stor udvikling, fremhæver den kommende EM-deltager.

Mikkel Andersen håber på, at han vil deltage ved store turneringer i fremtiden.

- Jeg håber virkeligt på, at jeg kan tage til udlandet og være med til de største turneringer. Jeg føler, at jeg kan udvikle mig meget endnu. Det næste jeg vil opnå er VM-deltagelse, lyder det fra Mikkel Andersen.

Europamesterskaberne i armbrydning sker fra i dag, lørdag, frem til den 2. juni.