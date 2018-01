Mikkel Beha planlægger togt til Grønland

51-årige Mikkel Beha Erichsen har - til dels sammen med sin far Troels Kløvedal - sejlet en del på de syv have.

Nu skal kursen lægges mod nord.

Det skriver AG.

Sammen med familien planlægger han et togt langs Norges vestkyst og videre til Færøerne, Island og Grønland.

- Det har været en drøm for os alle i mange år. Vi har virkelig tit gået og snakket om, at det kunne være spændende at sejle nordpå engang. Men det er jo også noget, som vi slet ikke kender. Det er meget an- derledes at sejle her, fordi vejrsystemerne er så anderledes, siger Mikkel Beha Erichsen til AG.

Du kan læse mere om eventyrerens planer i AG: