Microsoft ønsker ikke at kommentere kritik

I går langede Selvstyrets IT-chef Tony Ditlevsdal hårdt ud efter Microsoft, efter at han i tre uger har forsøgt at få fjernet den blokering af Selvstyrets mailsystem, som softwaregiganten har lagt ind i sine mailservices.

- Alle skubber bare sagen videre. Det virker, som om de er lidt ligeglad med, at det faktisk er en regering, der er ramt, sagde han til Sermitsiaq.AG.

Men Microsoft har ingen kommentar til den kritik. Det meddeler kommunikationsafdelingen i Microsoft Denmark.

Tidligere på dagen skrev Microsoft i en skriftlig kommentar, at de beklager, at problemet ikke er blevet løst.

- Vi forstår, at IT-chefen har været i dialog med vores support, og vi er kede af, hvis vores support ikke har kunnet hjælpe. Vi vil opfordre ham til at kontakte os med sit supportsagsnummer, så vil vi gerne dykke yderligere ned i sagen, lyder det i en udtalelse fra en unavngiven talsperson for Microsoft.

Men den melding var Tony Ditlevsdal ikke imponeret af.

- Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Vi har jo igen og igen været i kontakt med deres support-afdeling, siger han.

Men Microsoft har altså ikke noget at tilføje til den udtalelse.

Kaprede mailkonto

Problemet opstod i januar, da malware ‘kaprede’ en mail-konto fra en medarbejder i Selvstyret, da denne var logget på udefra. Det betød, at en bunke spammails med et forvrøvlet indhold blev sendt ud fra denne mailkonto. Selve Selvstyrets systemer blev ikke inficeret.

Da det ikke udefra er klart , hvorvidt det er selv Selvstyrets server, der udsender disse mails, så lukker andre mailservices helt rutinemæssigt ned for at modtage mails fra systemet.

Da problemet blev løs ved at ændre password på den pågældende konto, lykkedes det på kort tid at få Google til at lukke op for gmail igen. Men borgere, der bruger Microsofts services Hotmail, Livemail og Outlook.dk kan efter tre uger fortsat ikke kommunikere med Selvstyret. Det omfatter blandt andet skat.