Microsoft: Almindelig sikkerhedsprocedure at lukke ned

Det er rutine at lukke ned, når et mailsystem bliver inficeret. Sådan lyder meldingen fra Microsoft efter at Selvstyrets mailkonto er blevet spærret overfor for bestemte mailservices.

Spærringen kom efter en medarbejder loggede på webmail fra sin private computer, som var inficeret med såkaldt malware - altså skadelig software. Det betød, at en en stime mails blev sendt ud fra Selvstyrets konti.

- Det er en almindelig sikkerhedsprocedure, at vores systemer lukker ned i tilfælde af malware, når en konto misbruges for at beskytte modtagerne, meddeler en talsperson fra Microsoft Danmark i en skriftlig kommentar.

Sikkerhedsbristen skete i slutningen af januar, men alligevel kan Selvstyret fortsat ikke kommunikere med borgere der benytter Livemail, Hotmail eller Outlook.dk.

- Når omfanget er kortlagt og angrebet forhindret, kan de respektive konti blive genåbnet, når de forskellige sikkerhedstrin er blevet verificeret, lyder meldingen fra Microsoft.

Selvstyret skriver i sin pressemeddelelse, at de dagligt har forsøgt at kontakte Microsoft for at få genåbnet forbindelsen. Men hidtil uden geld.

- Vi forstår, at IT-chefen har været i dialog med vores support, og vi er kede af, hvis vores support ikke har kunnet hjælpe. Vi vil opfordre ham til at kontakte os med sit supportsagsnummer, så vil vi gerne dykke yderligere ned i sagen, lyder meldingen far Microsoft.