Michael Rosings nye parti er ved at tage form

Et nyt liberalt parti med et stort ‘ja’ til rigsfællesskabet syntes nu stadig mere realistisk.

Som den forhenværende demokrat Michael Rosing tidligere har fortalt, så diskuterer han et nyt politisk projekt sammen med en gruppe mennesker.

- Det er korrekt, at vi fortsat arbejder på at danne et nyt parti, siger Michael Rosing til Sermitsiaq.AG.

Gruppen er dog endnu ikke klar til at melde endeligt ud.

- Der mangler stadig en afklaring på forskelige ting, siger Michael Rosing.

Så selvom der endnu langt fra ligger et færdigt partiprogram klar, så kan han dog afsløre nogle af hovedlinjerne.

- Det bliver et parti, der i høj grad henvender sig til dansksprogede grønlændere og vi siger klart ja, til rigsfællesskabet, fortæller partistifteren in spe.

Ikke overraskende placerer partiet sig et sted i det liberale spektrum.

- Kan du sætte procenter på, hvor sandsynligt det er, at det bliver til noget?

- Det er i hvert tilfælde over 50 procent, siger en lattermild Michael Rosing.

Formentligt er det endda et pænt stykke over de 50 procent. I hvert tilfælde er Michael Rosing særdeles bevidst om, at et valg allerede kan komme i foråret, og at partiet til den tid skal være klar og formalia være i orden.

Michael Rosing kan desuden fortælle, at en del af gruppen bag ikke tidligere har befattet sig med partipolitik. Han vil dog endnu ikke nævne nogle navne. Der er således også uklart om andre frafaldne demokrater er med i gruppen.

LÆS OGSÅ:

Udrensning i Demokraternes vigtigste afdeling

Michael Rosing mener Demokraatit har svigtet sit idégrundlag