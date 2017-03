Mette Frederiksen: Rigsfællesskabet skal inspirere andre

- Det er i gode tider, vi skal tage grundlæggende samtaler. Vi skal etablere et fundament. Vi er Rigsfællesskabet – os der er her i dag. Vi skal forankre det i fremtiden, erklærede Mette Frederiksen torsdag på de færøske socialdemokrater, Javnaðarflokkurins landsmøde.

"Kommende statsminister"

Lagmand, og formand for Javnaðarflokkurin, Aksel V. Johannesen, bød velkommen til ”den kommende statsminister i Danmark, der nu gæster Færøerne”.

Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter næste valg, får hun stor indflydelse på Rigsfællesskabet.

Socialdemokrater skal forme Rigsfællesskabet

I sin tale på landsmødet talte Mette Frederiksen meget om, at de socialdemokratiske værdier og velfærdsstaten er under pres rundt om i verden. Derfor bør de nordiske lande og især socialdemokraterne stå sammen for at værne om fællesskabet.

Rigsfællesskabet er også udfordret og blandt andet skal der holdes en folkeafstemning på Færøerne om en forfatning – stjórnarskipan - den 25. april 2018.

Forfatningsarbejdet er også i gang i Grønland

Mette Frederiksen mener, at socialdemokraterne i de tre lande (Siumut i Grønland, red.) i Rigsfællesskabet skal tage initiativet til at lave en god ramme om, hvordan Rigsfællesskabet skal se ud i fremtiden.

- Vi er tre lande med tre forskellige sprog, tre forskellige flage, og præmisserne er forskellige. Men vi kan vise resten af verden, hvordan man arbejder sammen. Andre kan blive inspireret ved at se på os, sagde Mette Frederiksen.

Hun støtter forfatningsarbejdet og forstår, at man vil afgøre sin egen fremtid. Men hun håber, det bliver i et fællesskab.

- Jeg håber, vi tager den rejse. Vi får brug for hinanden i en verden i opbrud, sagde Mette Frederiksen.

Det ukendte moderne Færøerne

Mette Frederiksen ankom 29. marts på sit første besøg til Færøerne. Hun siger, at et af formålene med besøget er at blive klogere på, hvordan færingerne opfatter Rigsfællesskabet og for selv at lære mere om Færøerne.

- Danskerne kender Færøerne, men de kender ikke det moderne Færøerne. Tingene går utrolig stærkt på grund af den økonomiske fremgang. Uddannelsesstederne har høj standard og mange i Danmark vil være misundelige. I har æren for fremgangen, siger Mette Frederiksen.