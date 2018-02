Mesterkok åbner pop-up restaurant

- Mange taler om det, mange ønsker sig det, men der findes ikke én eneste grønlandsk restaurant i vores hovedstad. Det gør vi noget ved nu, oplyser Inunnguaq Hegelund ifølge en pressemeddelelse.

Street food-inspireret

Mesterkokken forklarer, at han kort og kort vil skabe en pop-up restaurant, der er inspireret af de såkaldte ”gadekøkkener” og ”street food” i f.eks. New York, og som i det aktuelle tilfælde er baseret på traditionelle grønlandske retter og gode grønlandske råvarer.

- Det er bedstemors opskrifter og de gamle egnsretter, der nu kommer helt frem i lyset med et moderne twist, forklarer Inunnguaq Hegelund. Det bliver en rendyrket grønlandsk restaurant med fisk, skaldyr, susaasat og masser af lækkerier fra naturen uden for døren. Kalaaliaraq, som restauranten kommer til at hedde, åbner i ”Takuss” på Imaneq 30.

Måske permanent

Bryggeridirektør og ejer af Heca A/S Nicolai J. Nissen er sammen med Inunnguaq Hegelund gået ind i projektet.

- Vi støtter projektet og den gode ide, fordi jeg mener, der mangler lokale opleveler. Ikke kun for os, der bor her, men også for turister og besøgende, forklarer Nicolai J. Nissen.

Heca-direktøren håber, at projektet bliver så vellykket, at man på sigt kan skabe en mere permanent løsning. Men det afhænger af, om byens borgere kommer til at synes om konceptet med den nye restaurant, fremgår det af presssemeddelelsen.