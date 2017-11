Mere trygge rammer for afhøring af børn

Når et barn skal fortælle om seksuelt overgreb, som det har været udsat for, så kræver det trygge rammer.

Det er Grønlands Politi særdeles opmærksom på. Derfor ønsker politiet særlige børnehuse, hvor afhøringerne kan foregå. Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål fra Debora Kleist (IA).

- I de danske politikredse foretages videoafhøring af børn i dertil indrettede børnehuse, skriver politiet i sit svar.

- Det er derfor også et ønske for Grønlands Politi, at der etableres børnehuse i flere byer rundt om i Grønland, som kan anvendes til videoafhøring af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb mv. det er således et ønske fra politiets side, at der som minimum etableres børnehuse i kommunernes hovedbyer, dvs. Qaqortoq, Sisimiut og IIulisat.

I forvejen er der ved at blive etableret et børnehus i Nuuk.

Bygdekontorer og hotelværelser

Der er etableret videoafhøring i Qaqortoq, Tasiilaq, Sisimiut, Aasiaat, Uummannaq, og Nuuk. Men især uden for de byer må politiet efter bedste evne finde lokaler, der er egnede til de følsomme afhøringer.

- Grønlands Politis videoafhørere er meget opmærksomme på at finde de bedst egnede omgivelser til at foretage videoafhøring i, og valget af lokaler sker som udgangspunkt efter drøftelse med de kommunale repræsentanter og den lokale politistation, står der i svaret.

- Videoafhøringerne bliver i nogle tilfælde afviklet i lokaler, som kommunen stiller til rådighed, og i bygderne vil videoafhøringer ofte blive afviklet i skolens lokaler eller på det lokale byggekontor. Andre steder benytter man sig af ledige boliger, og i nogle tilfælde anvendes et hotelværelse til videoafhøring.

Når det gælder videoafhøringerne, så er og bliver det vidtstrakte land en udfordring.

- I nogle sager er det videoafhøreren, som rejser til barnets hjemby eller bygd og foretager videoafhøringen der, mens det i andre sager er barnet, der sammen med en værge rejser til de større byer for at deltage i afhøringen, hedder det i besvarelsen.