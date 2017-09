Det er et gammelt ønske, der nu bliver til virklighed. Det Grønlandske Hus i Aarhus udvider med en kultursal og nye kontorfaciliteter.

Projektet kan nu for alvor skydes igang, efter at byrådet i Aarhus i går godkendte projektet og bevilligede et tilskud på 3,5 millioner.

I forvejen har A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond givet 6 millioner kroner til projektet, der samlet set kommer til at koste 12 millioner. Det Grønlandske Hus kan selv skaffe de sidste penge og dermed kan projektet nu gå igang.

Med kultursalen og nye kontorer skal der som udgangspunkt ikke gøres plads til nye aktiviteter, men skabes bedre rammer for de eksisterende.

Huset direktør Jørn Holbech lægger dog ikke skjul på, at han håber, at der bliver mere livligt i huset.

- Vi vil gerne skabe et mere levende grønlandsk miljø i Aarhus, siger han til Sermitsiaq.AG.

Det Grønlandske Hus ligger i dag i en gammel patriciervilla og kan ifølge direktøren godt fremstå lidt ‘ambassadeagtigt’- altså et sted, hvor man ikke nødvendigvis lige dropper ind.

Det skulle tilbygningen gerne lave om på.

- Den nye kultursal skal i højere grad invitere folk indenfor, siger Jørn Holbech.

I projektbeskrivelsen står der, at den skal vække nysgerrighed hos nye brugere og på den måde blive til ‘et stykke Grønland i Aarhus’. Dette understreges også af arkitekturen, der med et skarpt skåret træhus skal vække mindelser om grønlandske huse.

Det er Aarhus Kommune, der ejer huset og som derfor også kommer til at stå for udvidelsen og får de 6 millioner fra AP Mølller fonden. Tilskuddet fra kommunen betaler det Grønlandske Hus tilbage i form af en højere husleje.