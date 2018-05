Mens vi venter

Redaktionen Fredag, 11. maj 2018 - 07:32

Disse spørgsmål ville vi gerne have svar på fra Kim Kielsen (S) inden redaktionens lukkede onsdag til ugens Sermitsiaq.

Men der er stadig sparsomme oplysninger om, hvor langt processen er nået. Siumuts partisekretær, Mikael Petersen oplyser, at Grønlands kommende Naalakkersuisut er på plads, og at de vil blive præsenteret fredag 11. maj 2018 kl. 11:00.

Indtil redaktionens slutning vidste vi positivt, at formanden for Partii Naleraq Hans Enoksen vil blive indstillet som formand for Inatsisartut, og at Siumuts formand Kim Kielsen fortsætter som formand for Naalakkersuisut.

Valgbarhed skal prøves først

Siumuts formand Kim Kielsen meddelte mandag, at han ville vente med at offentliggøre de nye Naalakkersuisut til det midlertidige udvalg for valgs prøvelse havde gennemgået alle nye medlemmer af Inatsisartut, for at sikre sig, at de nye Naalakkersuisut kan indtræde uden problemer.

Men hvis Kielsen også vælger at indkalde ikke folkevalgte til en eller flere poster i Naalakkersuisut, som han har gjort før, skal disse på lige fod med medlemmerne af Inatsisartut også prøves på deres valgbarhed.

