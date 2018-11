Medlemmer til Ligestillingsrådet søges

Redaktionen Søndag, 25. november 2018 - 15:39

- Vi har brug for mænd og kvinder, der virkelig brænder for at fremme ligestillingen i vores samfund, og som er villige til at bruge deres kræfter i Ligestillingsrådet. Ligestilling er i høj grad et fælles projekt, som handler om at sikre at alle i vores samfund har muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker, udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Ligestillingsrådet har til opgave at følge udviklingen i samfundet og at rådgive Selvstyret, kommunerne og private i spørgsmål om ligestilling. Rådet er også kontaktled til rådgivende ligestillingsorganer i Norden. Endelig skal rådet tilskynde og medvirke til oplysning for borgere og myndigheder om ligestilling.

Udpeges af Naalakkersuisut

Ligestillingsrådet består af en formand og 6 medlemmer, som udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra kommuner, organisationer og partier. Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene i rådet.

Alle organisationer, institutioner mv., der arbejder med eller for disse områder er berettiget til at indstille kandidater til ligestillingsrådet. Det eneste krav, der stilles til de indstillede kandidater, er, at de besidder indsigt i et eller flere af de områder, rådet arbejder med. Organisationer der kan indstille til rådet er: