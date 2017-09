Medier: Nordkoreanske tvangsarbejdere har bygget på inspektionsfartøj

Den danske flådes nyeste inspektionsfartøj, Lauge Koch, er bygget delvist på et polsk skibsværft, der har brugt nordkoreanske arbejdere.

Det afslører en ny dokumentar på DR2 og Information.

Forsvaret hyrede i 2013 Karstensens Skibsværft i Danmark til at bygge skibet i Knud Rasmussen klassen. Værftet overdragede ifølge DR en del af byggeriet til værftet Crist i Polen.

Ifølge mediet brugte Crist en polsk underleverandør, som har benyttet sig af nordkoreanske arbejdere. De skal være ansat via det statsejede nordkoreanske firma Rungrado.

DR2 har i samarbejde med en journalist fra Teknisk Ukeblad i Norge fået adgang til polske kontrakter og regninger. Heraf fremgår det, at nordkoreanere blandt andet skal arbejde på det danske skib.

Information er ligeledes i besiddelse af kontrakter, der viser, at det nordkoreanske firma leverede 45 nordkoreanske arbejdere til at arbejde på ti forskellige skibe - heriblandt det danske - på det polske værft.

LÆS OGSÅ: Partier kræver redegørelse: Grotesk at bruge tvangsarbejdere

Kontrakten med den nordkoreanske leverandør havde en værdi på godt 1,3 millioner kroner for alle skibene. Det er dog uvist, hvor mange danske kroner der kan være gået til Nordkorea.

DR har også talt med en række værftsarbejdere, der var på Crist, mens Lauge Koch blev bygget. De bekræfter, at nordkoreanerne arbejdede på det danske skib.

Forsvaret og Karstensens Skibsværft afviste først, at nordkoreanere har været involveret i byggeriet.

Men forelagt DR's dokumentation siger brigadegeneral Anders Mærkedahl fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse til DR:

- I lyset af, at det er et meget stort værft, og der er lavet alle mulige forskellige dele af arbejdet rundt om på hele det her værft, så kan vi jo ikke med stor overbevisning sige, at der ikke er nogen af de her nordkoreanske arbejdere, der har været med til at bøje en plade eller skære et eller andet stykke metal ud.

Lauge Koch skal tages i brug til december, og prisen er på over en halv milliard kroner.

Tal fra FN viser ifølge DR, at Nordkorea tjener op til 14 milliarder kroner om året på at sende arbejdere ud i verden. Det skønnes, at landet har sendt op mod 100.000 arbejdere ud.

FN's Sikkerhedsråd har flere gange vist bekymring over, at pengene fra arbejde i udlandet, bruges på Nordkoreas illegale atomprogram.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skriver i en mail til Information, at det vil være "helt skandaløst", hvis der har været tvangsarbejdere i Polen.

Han vil dog ikke gøre noget for at undersøge sagen nærmere.