Medier: Mistanke om omfattende bloddoping i langrend

The Sunday Times skriver søndag, at der er grundlag for mistanke om omfattende bloddoping i langrendssporten.

Den britiske avis har i samarbejde med den tyske tv-station ARD fået adgang til en database med mere end 10.000 blodprøver fra omkring 2000 skiløbere. Prøverne er taget fra 2001 til 2010.

Konklusionen er, at omkring en ud tre medaljevindere ved OL og VM har haft mistænkelige blodværdier. Samtidig er forekomsten af mistænkelige værdier højere blandt medaljetagere end blandt ikke-medaljetagere.

I alt 254 OL- og VM-medaljer fra 2001 til 2010 kan forbindes til prøver, som er stemplet "mistænkelige" eller "sandsynligvis dopet".

Hundredvis af langrendsløbere er undsluppet karantæne eller sanktioner på trods af foruroligende blodværdier, som for nogles vedkommende ifølge Sunday Times blot har en sandsynlighed på 1:1.000.000 for at være naturligt forekommende.

Nogle gange har blodet været så tykt, at skiløberne burde have været indlagt på hospitalet i stedet for at tage til konkurrence, skriver avisen.

Blodværdierne fastslår ikke, at de pågældende langrendsløbere har dopet sig, men giver grundlag for en mistanke om snyd.

- Et betydeligt antal medaljetagere har haft en unormal eller meget unormal blodprofil, som indikerer en betydelig forekomst af doping, siger lægen James Stray-Gundersen til Sunday Times.

Den mulige dopingmetode skulle være enten indtagelse af epo eller brug af bloddoping.

Ved bloddoping får en udøver typisk tappet sit eget blod, hvorefter det efter nogle dage tilføres igen.

Databasen er lækket til de to medier af en whistleblower, som ifølge Sunday Times frygter for de olympiske leges integritet.

Flere af de involverede langrendsløbere er stadig aktive.

På listen over personer med mistænkelige blodværdier står blandt andre 50 sydkoreanske løbere, men særligt Rusland spiller en fremtrædende rolle.

Rusland er i forvejen i søgelyset for omfattende dopingfusk generelt og i forbindelse med vinter-OL i Sotji i 2014.

I alt 60 af de 254 potentielt dopingrelaterede medaljer er vundet af russere med mistænkelige blodværdier.

Mere end 100 af medaljerne er vundet af skiløbere fra Tyskland, Sverige, Norge og Italien.

Det Internationale Skisportsforbund (FIS) ønsker ikke at kommentere på "mistænkelige" testresultater og tilføjer, at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har været "mere end tilfredse" med forbundets indsats mod doping.

Vinter-OL 2018 starter den 9. februar.

/ritzau/