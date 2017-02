Mediehus fremlægger flot regnskab

Fra et underskud i 2015 på 1,7 millioner kroner til et driftsresultat på 2,8 millioner kroner i 2016. Hertil skal lægges en mediestøtte til de to aviser til at styrke det grønlandske på 1,5 millioner kroner, hvilket giver et samlet årsresultat på 4,3 millioner kroner.

Det flotte regnskab skal ses i lyset af et år, hvor fokus har været effektiviseringer og tilpasninger af omkostningerne, så regnskabstallene kunne gå fra de blodrøde til de sorte tal.

Fremgang i annonceomsætningen

Desuden oplevede mediehuset en tilfredsstillende udvikling i annonceomsætningen – såvel på print- som onlinemedierne. En fokusering på at udgive tematillæg til aviserne har ligeledes været en stor succes, oplyses det i en pressemeddelelse, som Mediehuset Sermitsiaq.AG udsendte onsdag efter et bestyrelsesmøde.

I lighed med alle andre mediehuse i hele verden var bladsalgsomsætningen under pres. Abonnementsindtægterne faldt således med knap en halv million kroner i forhold til året før.

Grønlands største onlinemedie

Den digitale platform – www.Sermitsiaq.AG - er fortsat Grønlands mest besøgte med 1,2 millioner unikke besøgende for hele 2016. Og der blev foretaget 23 millioner klik på hjemmesiden, hvilket er et fald på to millioner i forhold til året før.

Den digitale indtjening i form af bannerannoncer steg med knap to millioner kroner og landede for året på knap ni millioner kroner totalt.

Ugeavis går i plus

Gratisavisen Nuuk Ugeavis, der udgives af Nuuk Lokalreklame A/S, er også med til at trække resultatet op med et overskud på 126.000 kroner i modsætning til året før, som viste et underskud på knap en million kroner.

Egenkapitalen for hele mediehuset, der er fondsejet, udgjorde ved årets slutning 17,6 millioner kroner mod 13,4 millioner kroner i 2015.