Medie: Embedsmænd bad Tibet-sympatisør forlade kinesisk filmfestival i Nuuk

Ritzau Tirsdag, 25. september 2018 - 07:51

To højtstående embedsmænd fra Udenrigsdirektoratet i Grønland bad i august en Tibet-sympatisør om at forlade et offentligt arrangementet i Nuuk, hvor en kinesisk delegation var på besøg.

Det fortæller Radio24syv, som har talt med den implicerede Tibet-sympatisør og fået forløbet bekræftet af en anden kilde, der også var til stede ved arrangementet, som blev afholdt 7. august i et kulturhus i Nuuk.

Her var offentligheden inviteret til ”Kinesisk Filmfestival”, og en delegation med den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying, deltog i åbningen af festivalen.

Også 47-årige Jan Seidsen, som har boet i Grønland siden 1994, mødte op til arrangementet, og det gjorde han iklædt en ”Free Tibet” t-shirt, et Tibet-flag og med en stak hjemmelavede brochurer om Kinas overtrædelser af menneskerettighederne i Tibet.

- Kina lader hånt om menneskerettighederne i Tibet, og der er meget snak om, at Danmark har været en grum koloniherre i Grønland, og jeg synes, at man er i gang med løsrivelse heroppe, hvor man skyder Danmark meget i skoene, og hvor man så vil skifte Danmark ud med Kina. Men hvis Danmark har været grumme, hvad så med Kina? fortæller Jan Seidsen til Radio24syv om baggrunden for at møde op og uddele brochurer.

Jan Seidsen fortæller, at der inden fremvisningen af den første film i kulturhuset var en reception, hvor han gik rundt til de ca. 20-25 deltagere og spurgte, om de ville have en folder.

- Jeg gik stille og roligt rundt og hævede ikke stemmen eller lign. Jeg hilste på folk og tilbød brochurer, og nogle ville gerne have den, mens andre ikke ville have den, siger han.

Pludselig henvendte en embedsmand sig til Jan Seidsen:

- Mens jeg går rundt med de her brochurer, kommer en mand over til mig og spørger om jeg ikke vil forlade arrangementet, fordi de synes, det er upassende, at jeg går og deler brochurer ud, fortæller Jan Seidsen, der afviste at forlade stedet.

Embedsmanden er protokolchef i Udenrigsdirektoratet, og kort tid efter kom endnu en embedsmand hen til Jan Seidsen. Denne gang var det departementschefen.

- Han spurgte, om jeg ikke ville forlade stedet, for det var jo en prekær situation, og jeg kunne høre, at kineserne var meget ophidsede, og han gjorde sit til at dæmpe gemytterne, siger Jan Seidsen.

Han er skuffet over episoden og har i ugevis forgæves forsøgt at få svar på, hvorfor han skulle forlade arrangementet, og hvis ide det var.

- Det er grotesk. Jeg har 7-8 gange bedt Udenrigsdirektoratet om at svare på, hvis ide det var, at jeg skulle forlade stedet. De prøver hele tiden at komme med nogle svar, som ikke vedrører spørgsmålet, siger han.

Jurist og direktør i tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, kalder det ”problematisk”, hvis Jan Seidsen skulle forlade arrangementet alene af den grund, at der var tale om ytringer, som var Kina-kritiske, men da han ikke anholdes eller bortvises, er der ikke tale om et indgreb i hans ytringsfrihed, vurderer han.

- Det er problematisk, hvis han ikke var til gene for den offentlige orden eller forstyrrede arrangementet, men fordi han alene havde nogle ytringer, der var kritiske overfor Kina. Men eftersom han ikke arresteres, bortvises eller beordres til at tage t-shirten af, så synes jeg, at den lander sted, hvor hans ytringsfrihed bliver respekteret, siger Jacob Mchangama.

Radio24syv har taget kontakt til Udenrigsdirektoratet og bedt om et interview eller svar på en række skriftlige spørgsmål om sagen. I en mail oplyses det, at ”Udenrigsdepartementet ikke kan genkende beskrivelsen af forløbet i kulturhuset”, men departementet kan ikke stille op til interview eller svare på spørgsmål.

Radio24syv har også taget kontakt til den kinesiske ambassade i Danmark og spurgt, om de grønlandske embedsmænd blev presset af den kinesiske delegation til at bede Jan Seidsen om at forlade arrangementet.

Den kinesiske ambassade har ikke besvaret radioens spørgsmål, men skriver i stedet, at man håber, at Radio24syv vil fortælle flere positive historier om Danmarks samarbejde med Kina fremfor at dramatisere Tibet-relaterede problemer.

- Vi håber, at jeres kanal vil fortælle flere historier om det gode og venskabelige samarbejde mellem Danmark og Kina snarere end at tillægge emnet en anden betydning eller overdrive det, skriver ambassaden og fortsætter:

- Den voksende kulturudveksling mellem Kina og Danmark har forstærket den gensidige forståelse mellem vores to folk. Vi er modstandere af anti-Kina-gruppernes forsøg på at politisere og afbryde normale kulturelle aktiviteter med de såkaldte Tibet-relaterede problemer, og vi er modstandere af den dramatisering, som få medier skaber.