Medie: Han bliver ny naalakkersuisoq

Erik Jensen fra Siumut er i spil til at overtage posten som naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger, skriver KNR.

Overfor public service-stationen vil han hverken af- eller bekræfte om han skal indtræde i Naalakkersuisut.

Inatsisartuts forårssamling starter i dag, torsdag, og her skal der vælges ny naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger, som IA's Múte Bourup Egede imidlertidigt har haft ansvaret for siden januar.