Medicinsk cannabis godkendes til behandling af enkeltpatienter

Fra i dag, fredag, kan alvorligt syge patienter i Grønland få ordineret medicinsk cannabis, som dråber og tabletter på en særlig udleveringstilladelse.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain fortæller, at det væsentlige for hende, er at patienternes sikkerhed er i orden.

- Vi skylder at gøre hverdagen lettere for de alvorligt syge, som kan have gavn af disse præparater. Jeg er derfor tilfreds med, at vi nu får en ordning, hvor enkelte patienter under nogle forsvarlige rammer kan få lægeordineret medicinsk cannabis, siger hun i en pressemeddelelse.

Skal først godkendes

Den medicinske cannabis er underlagt lægemiddellovgivningen, og skal godkendes som et lægemiddel, før det kan bruges. De lægeordinerede cannabisprodukter kan for eksempel lindre spasmer hos sklerosepatienter og lindre bivirkninger ved for eksempel i kemoterapi.

Ifølge cheflæge Anne Marie Ulrik er proceduren således, at der til hver patient søges om individuel tilladelse.

- I regionerne udfærdiges ansøgningen af den ledende regionslæge og på Dronning Ingrids Hospital af den ledende overlæge på den pågældende afdeling. Indstillingen stiles til lægemiddelskomiteen, der træffer en afgørelse, forklarer hun

Anne Marie Ulrik understreger, at beslutningen handler om enkeltpersoner, som nu kan få en godkendt gavnlig medicin under trygge forhold.