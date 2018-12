Sådan blev medarbejderne orienteret

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 08. december 2018 - 10:26

Fredag eftermiddag blev bestyrelsesformanden Henrik Leth informeret om Anders Brøns’ dødsfald.

Lørdag morgen måtte bestyrelsesformanden gå den tunge vej og til tasterne for at formulere en informationsmail til de mere end 900 medarbejdere i Grønlands største privatejede fiskerikoncern.

Sermitsiaq.AG har fået indsigt i mailen, som lyder:

Kære kollega

Det er med sorg og forfærdelse, at jeg må meddele dig, at Anders Brøns fredag den 7. november (7. december, redaktionen) er afgået ved døden ved en drukneulykke i Aalborg. Det er ikke alene et chok og en menneskelig tragedie, men er også et stort tab for os alle i Polar Seafood, hvor han om nogen var drivkraften og inspiratoren bag virksomhedens start og udvikling.

Her og nu går mine tanker først og fremmest til Anders’ samlever, børn og øvrige familie. Men også i hele vores organisation efterlader han sig et kolossalt tomrum.

Med sin stifærdige og behagelige væsen var Anders ikke bare en dybt respekteret erhvervsmand, men også en mand med store sociale kompetencer og menneskelige egenskaber. En personlighed, det er vanskeligt at forestille sig ikke længere er iblandt os.

Når vi alle har sundet os over at have mistet vores samlingspunkt, ved jeg, at Anders - hvis han kunne - ville opfordre os hver især til at fortsætte vores indsats. Netop ved fortsat at lægge alle vores kræfter i at videreudvikle Anders Brøns’ livsværk yderligere, kan vi bidrage til den bedste måde at ære ham på.

På bestyrelsens vegne - og i dybeste respekt

Henrik Leth

Bestyrelsesformand