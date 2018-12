Medarbejdere tændte lys for Anders

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. december 2018 - 11:30

Det ligger Jensinnguaq Jerimiassen meget på sinde at dele sin taknemmelighed med andre om Polar Seafoods betydning for ham og andre unge, der ønsker sig en uddannelse og karriere inden for fiskeriet.

Min historie

- Som en del af det første aspiranthold for Polar Seafood, har jeg lyst til at fortælle min historie, vise min taknemlighed og vise, at jeg sætter en stor ære i det Polar Seafood har givet mig henover årene, fortæller Jensinnguaq til Sermitsiaq.AG, der har været så heldig at få en uddannelse i forlængelse af sit arbejde i virksomheden.

- Jeg var en del af et hold på otte aspiranter, der tilbage i 2016 blev tilbudt en uddannelse som skipper, maskinchef eller fabrikchef. Sammen med en anden valgte jeg at gå i retning af at blive fabrikchef på en trawler, forklarer Jensinguaq.

Jensinnguaq Jerimiassen bliver her lykønsket over endt eksamen af Polar Seafoods bestyrelsesformand Henrik Leth Privatfoto

Uddannelsen foregik i Holstebro ved Erhvervsakademi Midtvest, og den sidste eksamen blev taget den 2. november.

Praktikophold

- Under uddannelsen har jeg været i praktik på forskellige skibe. Det har gjort, at jeg har udviklet mig, og lært om forskellige måder at lede en fabrik på. Det har ikke kun udviklet mig på det erhvervsmæssige plan, men at tage denne uddannelse samt at komme i praktik har også udviklet mig som menneske. Af den grund føler jeg en stor taknmelighed for Polar Seafood, og mine medaspiranter, siger Jensinnguaq.

Han er dybt taknemmelig over den virksomhed, som Anders Brøns har været med at skabe.

Taknemmelige

- Vi er flere der har fået en uddannelse og et arbejde. Det er blandt andet forklaringen på, at vi har tændt lys til minde om Anders Brøns og hans arbejde ved kontoret i Nuuk og ved fabrikken i Maniitsoq, fortæller Jensiinguaq Jerimiassen.