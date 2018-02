Mattak-handel ude af kontrol

Den store efterspørgsel af nar-og hvidhvalsmattak har fået priserne til at skyde i vejret. KNAPK erkender, at der ikke føres tilsyn med om den store handel på det sorte marked blive udført på baggrund af de eksisterende prisaftaler. Risikoen for, at forbrugerne ender i en prisfælde er stor, mener Forbruger- og Konkurrencestyrelsen