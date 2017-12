Massive forsinkelser i flytrafikken

Ifølge Air Greenlands hjemmeside er næsten samtlige flyvninger til og med fra Nuuk aflyst, det betyder at flytrafikken er nærmest gået i stå i hele landet.

På grund af kraftige vinde i Nuuk i går, fredag, har der været massive aflysninger og forsinkelser.

Dårlig sigtbarhed

Forsinkelserne fortsatte i dag, lørdag, på grund af kraftig snefald i kysten der medfører dårlig sigtbarhed.

Der har kun været få flyvninger i den nordlige del af landet.

Det er ikke lykkedes for Sermitsiaq.AG at komme i kontakt med Air Greenland i dag, for at høre om hvor mange passager der er ramt af forsinkelserne og hvornår det forventes at flytrafikken vil køre igen.