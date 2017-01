Martin Møller viser god form

Langrendsløberen Martin Møller deltog ved World Cuppen i svenske Ulricehamn i weekenden.

For at kvalificere sig til OL næste år, skal han to gange løbe under 12 procent efter vinderen i World Cup-løb.

- Det klarede jeg denne gang da jeg var 9 procent efter vinderen. Så nu er jeg godt på vej mod OL i 2018, siger Martin Møller til Sermitsiaq.AG.

Tilfreds med sit form

Løbet ved Ulricehamn var 15 kilometer i fri teknik, og langrendsløberen klarede sit bedste løb i World Cuppen på 3 år.

- Jeg er meget tilfreds med at være i god form og på god vej mod bedre resultater. Specielt efter at have været forkølet det meste af december måned og derfor ikke kunne løbe op til mit bedste, fremhæver Martin Møller.

VM er det store mål

Hans næste mål bliver endnu et World Cup-løb. Det bliver i Estland den 18.-19. februar og derefter er der VM i Finland.

- Ved de næste løb håber jeg at klare anden del af OL-kravet. VM i Finland bliver sæsonens store mål hvor jeg satser mest på 50 kilometer, lyder det fra Martin Møller, der for tiden træner meget, så han kan være i topform til VM om en måneds tid.

