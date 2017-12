Martin Møller tæt på sin anden OL-deltagelse

Den grønlandske langrendsløber, Martin Møller, har mulighed for at deltage ved sin anden Vinter-OL, der skal foregå i den sydkoreanske by, Pyeongchang, næste år i februar.

I en længere periode har han været på træningslejr i Schweiz, og på søndag deltager han ved 15 kilometerløb i den schweiziske by, Davos.

- Der skal jeg klare det danske OL-krav en gang til. Sidste vinter klarede jeg det første gang. Jeg føler mig i rigtig god form og er meget godt forberedt, siger Martin Møller til Sermitsiaq.AG.

Og han er optimistisk før 15 kilometerløbet på søndag:

- Jeg regner med at klare det igen på søndag og kvalificere mig til OL, lyder det fra langrendsløberen Martin Møller.

For tre år siden deltog han ved Vinter-OL i Sochi i Rusland.