Martin Møller melder afbud til første løb

I går var der stadig et lille håb, men i dag ligger det fast. Martin Møller deltager ikke i sin første konkurrence, skriver DR.

Han har været forkølet den seneste uge, og derfor har han nu meldt afbud til 30 kilometer skiathlon, som skal afholdes på søndag.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg melder fra. Jeg har haft en rigtig god optakt til vinter-OL og trænet godt, men det er den rigtige beslutning for skiatlon er det løb, jeg prioriterer mindst af de tre, jeg stiller op i herude. Nu fokuserer jeg på at blive så frisk som muligt til 15 km. fri om en uge, siger Martin Møller til DR.

Nu vil han så fokusere på at blive frisk til de to konkurrencer, som han stadig er med i: 15 kilometer fri stil den 16. februar og 50 kilometer klassisk stil den 24. februar.

Det er de 50 kilometer, som han mest satser på.