Martin Møller indstiller karrieren

50 kilometerløbet i langrend ved vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea blev det sidste konkurrence for 37-årige Martin Møller fra Nuuk.

Det oplyser han til Sermitsiaq.AG.

- Bedste oplevelse ved OL var at løbe de sidste fem kilometer under 50 kilometer-løbet. Det var en fantastisk følelse at afslutte min skikarriere med at løbe 50 kilometer i OL, siger han. Her blev han nummer 60 ved løbet.

Ikke i sin bedste form

Martin Møller siger, at han ikke har løbet sine bedste løb ved vinterlegene.

- Lidt forkølelse gjorde at jeg ikke var i min bedste form. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Men jeg gjorde det bedste ud af mine løb og opholdet i Pyeongchang. Det var meget lærerigt at arbejde for at optimere min form og mentale tilgang til konkurrencerne når nu jeg havde lidt udfordringer, fremhæver han.

Er på vej hjem til Nuuk

I forhold til sin første OL for fire år siden, siger han, at Sydkorea var koldere end Sochi.

- Så, det føltes mere som et vinter-OL denne gang. Der har også været flere idrætsgrene samlet i OL byen så jeg har kunne føle stemningen af de mange idrætsgrene. Totalt set er jeg meget tilfreds med at have deltage, siger han.

Nu er Martin Møller på vej hjem til Nuuk.

- Jeg glæder mig meget til at komme hjem til familien. Lige nu er jeg i Bangkok på vej mod København og videre til Nuuk, lyder det fra Martin Møller.