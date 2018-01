Martin Møller er i topform før OL

Efter at have være hjemme i Nuuk er den grønlandske langrendsløber Martin Møller i Schweiz i disse dage.

I weekenden deltog han ved World Cup i både sprint og 15 kilometer fællesstart. I sprint blev han sammenlagt nummer 81, mens han blev nummer 78 i 15 kilomenterløbet.

Til Sermitsiaq.AG fortæller Martin Møller, at han er godt tilfreds med sin form.

- Løbene gik rigtig godt. Specielt på 15 kilometer, hvor jeg var godt op i feltet og jeg løb nok mit bedste løb for sæsonen. Det lover rigtig godt, mindre end to uger til min første start ved OL, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Føler sig godt tilpas

I den seneste måned har han trænet hårdt.

- Jeg har fokuseret på meget fysisk træning, lange rolige træninger men også lange hårde intervaltræninger som for eksempel kunne være at løbe fire gange fra bunden til toppen af alpinbakken i Nuuk. Jeg har følt mig i god form hele tiden så det var været meget motiverende at mærke at kroppen virker og samtidig træne mod et OL, fremhæver han.

Lang rejse venter

På søndag flyver Martin Møller fra München over Bangkok, og så til Seoul.

- Det bliver en lang rejse. Min første konkurrence er først søndagen efter så jeg er helt sikkert klar til at yde mit bedste ved OL, lyder det fra Martin Møller.

