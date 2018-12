Martha: Flere penge er ikke vejen frem

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. december 2018 - 14:06

På mange områder er det ikke lykkedes at knække og få nedbragt alarmerende dårlige sundhedstal. Antallet af selvmord, kønssygdomme, aborter og kræftdødelighed er blot nogle få områder, som fortsat udfordrer det grønlandske samfund.

Flere indsatsområder

Uanset at opgaven ser ud til at være nærmest uløselig, var det med overbevisning i stemmen, at Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen på sin helt egen energifyldte måde fremlagde Sundhedsdepartementets indsatsområder, der rækker vidt, og som kan tage pusten fra selv den mest veltrænede marathonløber.

Det skete på et pressemøde i dag tirsdag.

Er du skuffet over, at der ikke er afsat flere penge på den kommende finanslov på sundhedsområdet?

- Nej, absolut ikke. Det er vigtigt at få afklaret, hvilke penge der går direkte til bemanding og til behandling. Flere og flere penge forpligter ikke, advarede Martha Abelsen, der understregede, at det er vigtigt at få afdækket, hvor der er behov for særlige indsatser.

Dokumentation

- Jeg er overbevist om, at der nok skal blive bevilget flere penge, hvis vi kan dokumentere et behov, mente naalakkersuisoq.

Forud havde hun fremlagt en lang række hensigtserklæringer, undersøgelser, udredninger og planer, der skal udarbejdes under den fælles overskrift: Sundhed via samarbejde.

En ny patienttilfredshedsundersøgelse skal laves i 2019

Klagesystemet skal forenkles og basere sig på dialog

Samarbejdet med kommuner, organisationer, erhvervsliv og borgere skal styrkes

En ny strategi skal udarbejdes for at fastholde og rekruttere læger og sygeplejersker

Kræftplan skal evalueres

Indsatsen for at forebygge selvmord skal fortsætte

Fokus på seksuel sundhed, hvor man vil i øjenhøjde med de unge, hvilket skal reducere antallet af aborter og kønssygdomme

Styrket indsats mod livsstilssygdomme via et samarbejde med Novo Nordisk Fonden

Sundhedsbetjening til debat

Martha Abelsen fastslog, at man i en debat med fagfolk og borgere skal have en dialog om den grønlandske sundhedsbetjening.

- Vort bosætningsmønster er så specielt, at vi ikke kan have en læge til stede alle vegne. Vi skal have en debat om, hvordan vi skaber den bedste sundhedsbetjening, sagde Martha Abelsen.

Læge- og sygeplejerskemanglen udfordrer i den grad Sundhedsvæsenet og derfor går departementet med overvejelser over, om man skal søge ekspertisen fra andre lande end Danmark.

Polske læger?

- Vil det være en løsning at hente læger fra eksempelvis Polen. Ja, hvilke andre problematikker rejser det i forhold til sproget og behovet for tolke, pointerede Martha Abelsen, der gerne ville have afdækket, om det nuværende autorisationssystem af sundhedspersonalet skulle ændres og ikke være lig med den danske.