Martha Lund Olsen bliver socialdirektør i Sermersooq

Med det overraskende karriereskifte bliver Martha Lund Olsen nødt til at kvitte jobbet i kommunalbestyrelsen, og det forventes, at hun udtræder af Inatsisartut før næste års forårssamling. Beslutningen om at ansætte den tidligere naalakkersuisoq blev truffet torsdag på Økonomi og Erhvervs-udvalgsmødet i kommunen.

Næstflest personlige stemmer

Vurderingen i medierne og i offentligheden var, at hun var den oplagte Siumut-kandidat, der kunne udfordre IA-borgmester Asii Chemnitz Narup under kommunalvalget i april. Men hun blev aldrig officielt udpeget som Siumuts kandidat til borgmesterposten.

Martha Lund Olsen fik næstflest stemmer – 482 – til kommunalvalget, hvilket dog langt fra rakte i forhold til Asii Chemnitz Narups kanonvalg, der gav den siddende borgmester 2.259 stemmer. Med Martha Lund Olsen oplevede Siumut en tilbagegang på 7,4 procentpoint.

Forud for kommunalvalget fyrede Kim Kielsen Martha Lund Olsen som naalakkersuisoq for infrastruktur. Partiformanden begrundede fyringen med, at hun havde planer om at stille op til kommunevalget, hvilket i hans øjne ikke var forenelig med, at en naalakkersuisoq skulle koncentrere sig 100 procent om sit arbejde.

Fjernet fra ønskepost

Men allerede ved regeringsomdannelsen sidste efterår fjernede Kim Kielsen hende fra hendes ønskepost som naalakkersuisoq for sociale anliggender for at give den til IA-formand Sara Olsvig. Denne post havde Martha Lund Olsen allerede fået, da Aleqa Hammonds Naalakkersuisut tiltrådte i 2013.

Den nye socialdirektør får nok at se til i hovedstadskommunen, og det er den absolut dyreste forvaltning på det kommunale budget. Sociale formål lægger således beslag på cirka en tredjedel af kommunens samlede tekniske og administrative budget.

Kommuneqarfik Sermersooq fik af tilsynsenheden fra indenrigsdepartementet den 7. juni i år en yderst alvorlig kritik for dets håndtering af de omsorgssvigtede børn i kommunen. Forud for rapportens offentliggørelse var kommunen blevet opmærksom på, at der var alvorlige problemer på socialområdet.

Forvaltning blev delt op i to

På den baggrund valgte kommunen efter valget at dele forvaltningen af børn og unge op i to forvaltninger, hvor den ene skulle tage sig af socialsagerne. Og det er netop den forvaltning – Børn og Familie – Martha Lund Olsen fremadrettet skal være chef for.

Politikerne i kommunalbestyrelsen har lagt en ambitiøs plan for at rette op på det omfattende rod i børnesagerne, hvilket Martha Lund Olsen nu er udset til at styre i mål. Helene Horsbrugh blev efter oprettelsen af Forvaltningen for Børn og Familie udnævnt til fungerende direktør.

Ønskejobbet

For Martha Lund Olsen er udnævnelsen et vigtigt skridt henimod de emner, der berører hende allermest. Ønsket om at stille op til kommunalvalget i foråret var netop et ønske om at komme tættere på de beslutninger, som berører de svageste i samfundet, forklarede hun dengang til Sermitsiaq.AG. Forud for sin politiske karriere var den uddannede socialrådgiver socialchef i Kommune Kujalleq.

Martha Lund Olsen har på sit CV en HDO i organisation og ledelse og undervist på socialrådgiveruddannelsen ved Ilisimatusarfik.