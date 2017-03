Martha Lund Olsen parat til at droppe Inatsisartut

OBS: Artikel opdateret med Martha Lund Olsens kommentar til Sara Olsvigs udmelding, red.

- For Inuit Ataqatigiit er det altafgørende, at der i alle kommuner kommer stærke borgmestre, som stiller serviceringen af borgerne og den gode forvaltningsledelse i højsædet. Det er derfor vigtigt for os klart at melde ud, at ingen af Inuit Ataqatigiits borgmestre kommer til at sidde med dobbeltmandater, understreger Sara Olsvig.

Udspil rettet mod Martha Lund Olsen

Der er ingen tvivl om, at udmeldingen beror på det spændende valg i hovedstadskommunen, hvor Martha Lund Olsen fra Siumut er opstillet. Siumut-kandidaten er allerede medlem af Inatsisartut, og mange spår, at det netop vil være Martha Lund Olsen, som har en chance for at vippe den nuværende IA-borgmester, Asii Chemnitz Narup af borgmesterstolen, hvis magtbalancen rykkes i Kommuneqarfik Sermersooq.

Martha Lund Olsen: Jeg er enig

Til Sara Olsvigs udmelding siger Martha Lund Olsen:

- Jeg er enig med hende i, at man ikke kan sidde som borgmester og samtidig være medlem af Inatsisartut. Hvis jeg bliver borgmester så stopper jeg i Inatsisartut. Det skal der ikke herske tvivl om, siger Martha Lund Olsen til Sermitsiaq.AG. Hun tilføjer dog, at Siumut i hovedstadskommunen har en lang række kandidater til stolen, hvis den skulle komme i spil, så hun er absolut ikke selvskreven til den - om Siumut får magten.

Sara Olsvig siger også, at bibeskæftigelser er uforeneligt med borgmesterhvervet.

- Inuit Ataqatigiit holder også fast ved, at vores borgmestre ikke skal have bibeskæftigelse ved siden af borgmesterhvervet. Som vi påpegede under Inatsisartuts efterårssamling sidste år så er borgmestrenes ansvar og opgaver blevet betydeligt mere omfattende end før kommunesammenlægningerne. Borgmesterhvervet må i dag regnes for et fuldtidshverv. Det er der taget højde for i reglerne om borgmestervederlagets størrelse. Kommunalbestyrelsen kan således yde borgmesteren et årligt vederlag på op til 918.000 kr., siger Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Begrænser interessekonflikter

Hun begrunder det yderligere med, at det begrænser risikoen for interessekonflikter, hvis borgmestre alene varetager dette hverv.