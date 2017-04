Martha Lund Olsen om nederlaget: Ikke tilfredstillende resultat

Siumut har fået lussing af vælgerne i Nuuk ved kommunalvalget tirsdag.

Partiet fik 580 færre stemmer end den senester kommunalvalg i 2013.

- Resultatet i kommunen er ikke tilfredstillende, siger Martha Lund Olsen, der fik 482 personlige stemmer ved valget.

Det har kostet stemmer

Flere faktorer kan være skyld i det dårlige resultat, siger hun.

- Fra partiet kunne vi have meldt tidligt ud, hvem vores frontfigur var. Og i debatten om Siorarsiorfik-projektet, var der forskellige meninger fra partiets medlemmer, som kan have kostet stemmer, fremhæver hun.

Bedre socialforvaltning

Men hun er glad for at have så mange personlige stemmer.

- Det betyder, at flere borgere ønsker en bedre socialforvaltning i Sermersooq, for det var min vigtigste mærkesag ved kommunalvalget.

- Og jeg har også bemærket, at vi har fået masser stemmer i kommunens øvrige byer. Her sender borgerne en klar signal om, at der bør ske ændringer, påpeger Martha Lund Olsen.

- Er du skuffet over, at du ikke bliver borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq?

- Jeg har aldrig sagt offentligt, at jeg går efter borgmesterposten. Det er noget, som vores partiformand (Kim Kielsen red.) har meldt ud, lyder det fra Martha Lund Olsen.