Martha er imod talsmand for syge

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. november 2018 - 16:07

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at etablere en talsmand for sygdomsramte, fremgår det af et svarnotat forud for en forespørgselsdebat mandag den 19. november.

Kernen

Martha Abelsen henviser til, at ”kernen i problematikken skal løses ved forbedring af de eksisterende indsatser” og ridser følgende områder op:

Inddrage patienter og borgere via patientvejlederordningen

Fremme uddannelsesinitiativer så landet kommer manglen af sygeplejersker til livs

Arbejde kontinuerligt med rekruttering

Samarbejde med relevante foreninger

Det oplyses, at Sundhedsvæsenet i 2019 vil gennemføre en patienttilfredshedsundersøgelse, der baserer sig på patienternes oplevelse med Sundhedsvæsenet. Resultaterne af den undersøgelse skal danne baggrund for målrettede initiativer for at højne kvaliteten.

Klagesager analyseres

Patientvejlederordningen fik sidste år 500 henvendelser, og Landslægeembedet startede i september i år en analyse af klagesager for at kunne uddrage, hvor man eventuelt kunne blive bedre i Sundhedsvæsenet, fremgår det af Martha Abelsens svar forud for debatten i Inatsisartut-salen.