Martha om direktørjob: - Jeg glæder mig

- Den seneste tilsynsrapport for Kommuneqarfik Sermersooq viser netop, at det er i den administrative ledelse af det sociale område, at der behov for forbedringer. Jeg glæder mig derfor til at motivere og vejlede forvaltningens medarbejdere til at tage hånd om kommunens mest udsatte børn, udtaler Martha Lund Olsen til kommunens hjemmeside.

Tilfreds borgmester

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA), som netop havde Siumut-politikeren Martha Lund Olsen som modkandidat under kommunalvalget siger:

- Jeg har altid kendt Martha som en yderst kompetent fagperson med viden, indsigt og et stor hjerte for de socialt udsatte i vores samfund. I de seneste år har vi være politiske modstandere, men det til trods har jeg haft stor beundring for hendes store engagement. Jeg er så glad for at Martha Lund Olsen har valgt at løfte området for sårbare familier og børn sammen med os og stå i spidsen for implementeringen af den omfattende udviklingsplan

Det er planen, at Martha Lund Olsen tiltræder stillingen den 1. december, og fra samme dato vil den konstituerede direktør i stillingen, Helene Horsbrugh, tiltræde en nyoprettet stilling som udviklingschef i Forvaltning for Børn og Familie og får dermed en tæt kontakt til den nye socialdirektør.

Enigt ansættelsesudvalg

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der vurderede, at Martha Lund Olsen var den mest kvalificerede til jobbet, oplyses det i pressemeddelelsen.

Martha Lund Olsen kan med karriereskiftet ikke fortsætte i lokalpolitik. Hun udtræder af kommunalbestyrelsen, og det ventes, at hun forlader Inatsisartut inden forårssamlingen går i gang i 2018. Hendes tiltræden den 1. december ligger efter efterårssamlingens sidste arbejdsdag, der er er den 16. november.