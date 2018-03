Walter Turnowsky Onsdag, 28. februar 2018 - 11:27

Nu kan man også i Kina blive klogere på de tre planlagte lufthavnsprojekter i Grønland. Kalallit Airports har nemlig produceret en kinesisk udgave af en præsentationsvideo.



Ud over udgave på kinesisk eller retteligt mandarin findes videon også på grønlandsk, engelsk og spansk. Videoen præsenterer både de tre lufthavnsprojekter, fortæller om mulighederne for turisme i henholdsvis Sydgrønland, Diskobugten og Nuuk-området og fortæller om selve Kalallit Airports.

Der lægges også op til, at udenlandske virksomheder og investorer kan kan engagere sig i projektet.



- Betyder dette, at det er et rent grønlandsk projekt, spørges der i videoen.



- Nej på ingen måde, lyder svaret på det retoriske spørgsmål.



- Disse projekter er meget store, og vil også få behov for udefrakommende eksperter, leverandører, byggefirmaer, samt privat finansiering fra udlandet, hedder det videre.