Maniitsoq: Mand sigtet for drabsforsøg

redaktionen Onsdag, 26. september 2018 - 12:26

Onsdag morgen blev den mand, der i går tirsdag blev skudt i armen af politiet i Maniitsoq, fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet i Maniitsoq måtte skyde et varselskud mod manden tirsdag, da han havde kniv i hånden.

Manden var ikke til stede ved grundlovsforhøret, da det på grund af hans tilstand ikke var muligt at stille ham for retten. Han vil, når han er i stand hertil, blive stillet for en dommer.

LÆS OGSÅ: Mand skudt af politiet i Maniitsoq

Kan begå lignende kriminalitet

Ved grundlovsforhøret blev det valgt, at manden skal tilbageholdes i 27 dage.

- Ved fremstillingen blev manden blandt andet sigtet for drabsforsøg mod et par samt trusler mod politipersonale. Retten fandt, at der er risiko for, at manden på fri fod vil begå ny lignende kriminalitet, hvorfor man imødekom anklagemyndighedens begæring om tilbageholdelse, skriver senioranklager Tobias Berg i en pressemeddelelse.

Skudepisode undersøges

Retten besluttede endvidere, at tilbageholdelsen skal ske i surrogat på psykiatrisk afdeling.

For så vidt angår selve skudafgivelsen undersøges denne del nærmere af personale fra Politimesterembedet, som herefter vil forelægge den juridiske vurdering for Politiklagenævnet i Grønland.

- Generelt kan det oplyses, at tjenestepistol kun må anvendes i særlige situationer, herunder med henblik på at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på person, eller for at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv, oplyses det.