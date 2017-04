Maniitsoq Musikskole sendte afbud

Strygerorkesteret fra Maniitsoq Musikskole deltager alligevel ikke i årets Musikskoledage i Tivoli.

Indtil lørdag denne weekend forventede Tivoli ellers at musikskolen stillede med et hold. Strygerorkesteret var derfor både sat på programmet og omtalt i det pressemateriale, som Tivoli har sendt ud.

Men efter at Sermitsiaq.AG i går skrev om begivenheden, meddelte Maniitsoq Musikskole redaktionen, at der er tale om en misforståelse.

Læs: Se billeder: 'Grønland i Tivoli' blev igen en stor succes

Det er man kede af i Tivoli, som undskylder misforståelsen.

- Vi har desværre modtaget afbud fra Maniitsoq Musikskole, der skule have været en del af Tivolis store dag for musikskoler. Vi var ret stolte over, at der i år også ville være en skole helt fra Grønland som ville deltage. Desværre kom økonomien til den store rejse ikke på plads, men vi håber på at de måske vil komme en anden god gang, siger pressechef Torben Plank.