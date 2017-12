Maniitsoq klar til producering af MSC-mærkede hellefisk

Royal Greenlands fiskefabrik i Maniitsoq startede med at producere MSC godkendte hellefisk tirsdag. Da hellefiskeprodukterne nu skal MSC mærkes, har medarbejderne på fabrikken i sidste uge haft travlt med at gøre sig klar til produktion af MSC mærkede produkter.

Det skriver virksomheden på deres hjemmeside.

- Royal Greenlands trawlere Sisimiut og Tuugaalik skal levere i alt 1000 tons hellefisk fra udenskærs fiskeriet. Disse 1000 tons hellefisk skal række til beskæftigelse for 120 medarbejdere frem til ultimo marts 2018, hvorefter vi igen skal starte produktion af levende torsk, siger Susanne Mari Knudsen, der er fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq.

Fabrikschefen forklarer, at det egentlig var planen at starte op med produktion af hellefisk fra januar 2018.

- Da torskeindhandlingen har været mindre siden starten af december, valgte vi at starte op med at producere hellefisk fra uge 50, så vore medarbejdere kan være økonomisk sikrede op til jul, siger Susanne Marie Knudsen.

Lokale fiskere i Maniitsoq vil fortsat have mulighed for at indhandle torsk, der skal produceres som almindelige torskeprodukter på fabrikken.