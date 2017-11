Maniitsoq får en stor kunstgræsbane

Maniitsoq skal får en FIFA-størrelse kunstgræsbane på 65 gange 106 meter, hvor den nuværende fodboldbane skal udvides. Det besluttede kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia i torsdags.

Borgmester Malik Berthelsen og flertallet af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia var ellers imod udvidelsen af den nuværende fodboldbane i Maniitsoq, da de mener at det er for dyrt.

- Flere medlemmer i kommunalbestyrelsen har ment, at det er alt for mange penge til, at man kun bruger dem på fodboldbanen, sagde Malik Berthelsen til KNR i sidste uge.

Brev var afgørende

Men ifølge KNR, fik kommunalbestyrelsen et brev fra fodboldforbundet KAK, hvor de anbefalede, at fodboldbanen skal kunne bruges til landskampe, som kræver en bane i FIFA-størrelse. Og den anbefaling var afgørende for kommunalbestyrelsens beslutning.

Borgmester Malik Berthelsen oplyser til KNRs Nunatta Nipaa, at forberedelserne starter til næste år, og kunstgræsbanen forventes at være færdig i 2019.

Fjelde omkring den nuværende fodboldbane skal sprænges, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne mener, at de sprængte sten kan bruges til at udvide havnen i Maniitsoq. Den nye store kunstgræsbane kommer til at koste kommunen knap 13 millioner kroner.