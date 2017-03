Manifest skal beskytte oprindelige folks design

Australiens oprindelige befolkning, aboriginals, har ofte været udsat for, at deres traditionelle billeder blev ”lånt” og genanvendt i andre sammenhænge, uden at de var blevet spurgt.

For eksempel da Australien i 1966 fik nye pengesedler, og én-dollar-sedlen var udsmykket med kopier af prik-klippemalerier, der var skabt i forbindelse med en begravelse.

For aboriginals er det tabu overhovedet at udtale et navn eller se et billede af en afdød person, så begravelsesbilledet på pengesedlen var dybt upassende.

Derfor satte nogle forskere på Deakin University i Melbourne i Australien sig for at formulere et manifest, som skal udstikke nogle retningslinjer for samarbejde mellem oprindelige folk og ikke-oprindelige designere, som gerne vil hente inspiration i det traditionelle design.

I første omgang var manifestet kun møntet på Australien, men en delegation fra Deakin University besøgte i november Danmark, Sverige (samerne) og Grønland for at indsamle input til, hvordan manifestet kan gøres verdensomspændende. Planen er at præsentere et internationalt manifest på verdensdesign-kongressen World Design Summit i Montréal i oktober i år.

Manifestet er tiltænkt som en slags retningslinjer for bedste praksis, hvis du ikke selv tilhører de oprindelige folk, men gerne vil gøre brug af deres symboler og viden. Det handler først og fremmest om, at designere skal spørge sig selv: Er der tale om oprindelig folks viden i dette design, siger Meghan Kelly, som er lektor i visuel kommunikation og Design på Deakin University.

