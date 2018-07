Mangel på sælskind presser Great Greenland

Redaktionen Onsdag, 18. juli 2018 - 06:56

Great Greenland kom ud af 2017 med et underskud på 1,8 millioner kroner. Faldet i indhandling af skind (ud over omfattende tyverier i København) er en væsentlig årsag til den stramme økonomi.

Den nyvalgte formand for selskabet Juliane Henningsen har sat det som en prioritet, at der skal indhandles flere skind.

Det skriver AG.

- Vi har hævet indhandlingspriserne, så man efter 100 indhandlede skind får en højere pris for de næste skind. Det gælder for både netsæl og Grønlandssæl. Desuden arbejder vi på at åbne nye eller genåbne gamle indhandlingssteder. Men det kan først ske, når den nye servicekontrakt med selvstyret træder i kraft næste år. Flere indhandlingssteder har tidligere været gode, men blev lukket i forbindelse med den sidste servicekontrakt. Det gælder Tasiusaq, Aappilattoq og Ilulissat. Der kan faktisk være god indhandling af skind, selvom der er er meget fiskeri i et område, siger Juliane Henningsen til AG.

Derudover opfordrer hun politikerne til at tillade, at også fritidsfangere kan indhandle skind. Hidtil har naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Erik Jensen (S) modsat sig denne idé.

Læs hele interviewet med Juliane Henningsen i AG: