Mangel på sælskind koster kunder

Great Geenland har i de seneste år haft udfordringer med at nde nye internationale samarbejdspartnere, grundet en nedadgående statistik for indhandling af sælskind. Selskabets administrerende direktør, Ditte Sorknæs, har blandt andet været i dialog med kinesiske producenter, som dog har vist sig, at Great Greenland ikke kan matche, de store internationale selskabers behov for leverencer af store mængder sælskind.

Det skriver Sermitsiaq.

Der er blevet indhandlet 25.000 sælskind i Great Greenland i 2017, hvilket er langt færre end forventet. Og det skuffer Ditte Sorknæs. Kvoten for indhandling af sælskind er for 2018 sat til 40.800, men det forventer direktøren ikke, at de får.

