Mangel på kollegier koster dyrt

På Kujallerpaat findes nogle af Nuuks nyeste og lækreste kollegieboliger. De 70 boliger til en samlet værdi af 84 millioner kroner stod færdige i 2016. Alle værelset er optaget i dag.

- Der er fortsat stor mangel på offentlige kollegier. Som konsekvens af dette, er der i 2016 indlejet boligkapacitet for cirka 14 millioner kroner, der benyttes som kollegier. Dette er nødvendigt for at kunne imødekomme Naalakkersuisuts målsætning om, at alle udefrakommende studerende skal indlogeres i kollegier, skriver naalakkersuisoq for uddannelse, Doris Jakobsen i et svar til Sermitsiaq.

Læs: Behov for omkring 1000 kollegiepladser

Ifølge Naalakkersuisoq er det især i Nuuk, Qaqortoq og Aasiaat, at selvstyret må indleje ekstra boliger for at kunne opfylde sin målsætning. Men der er håb forude.

Læs hele historien i Sermitsiaq. Avisen er ekstra spændende i denne uge med fokus på uddannelse. Køb avisen her: